В Японии в результате пожара погибли 11 человек, сообщили СМИ

ТОКИО, 1 фев — РИА Новости. Крупный пожар произошел в ночь на четверг в доме для престарелых людей на социальном пособии в городе Саппоро на северном японском острове Хоккайдо, погибли не менее 11 человек.

о информации телеканала NHK со ссылкой на представителей местной противопожарной службы, сообщения о возгорании поступили в 23.40 среды по местному времени (17.40 мск). К месту были направлены 40 пожарных расчетов.

В здании проживали 16 человек. Все жильцы были пожилыми и получали социальное пособие для малообеспеченных граждан.

Спасателям удалось вывести пять человек — трех мужчин и двух женщин — в возрасте от 50 до 80 лет. Еще 11 человек — восемь мужчин и три женщины — погибли.

Причина возгорания пока не установлена. Ведется следствие.