В США рассказали о собранных на переизбрание Трампа средствах

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Более 22 миллионов долларов собрали в течение 2017 года участники кампании по переизбранию действующего президента США Дональда Трампа на посту главы государства, сообщает сайт, посвященный этой инициативе.
Отмечается, что большая часть денежных средств поступила от доноров, которые жертвовали в пользу кампании 200 долларов или меньше. Всего таких поступлений было около 98,5%.
Трамп был избран президентом США в ноябре 2016 года, победив соперника-демократа Хиллари Клинтон, и пришел к власти в январе 2017 года.