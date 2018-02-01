В США рассказали о собранных на переизбрание Трампа средствах

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Более 22 миллионов долларов собрали в течение 2017 года участники кампании по переизбранию действующего президента США Дональда Трампа на посту главы государства, сообщает сайт, посвященный этой инициативе.

"Комитет по проведению (избирательной) кампании закончил год с впечатляющими 22 109 158 долларами – беспрецедентный успех для действующего президента в первый год его нахождения на посту", — сообщается в заявлении.

Отмечается, что большая часть денежных средств поступила от доноров, которые жертвовали в пользу кампании 200 долларов или меньше. Всего таких поступлений было около 98,5%.

Трамп был избран президентом США в ноябре 2016 года, победив соперника-демократа Хиллари Клинтон, и пришел к власти в январе 2017 года.