Киев предложил читать Минские соглашения на английском, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 1 фев — РИА Новости. Представитель Киева на переговорах в Минске предложил читать Минские соглашения не в русскоязычном оригинале, а в английском переводе, заявил РИА Новости представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе на переговорах Родион Мирошник.
По словам Мирошника, подобными предложениями и трактовками представители Киева пытались на встрече в белорусской столице в среду доказать, что принятый закон не противоречит Минским соглашениям.
"Закон о реинтеграции может вступить в силу уже в первой декаде февраля. При этом он содержит нормы, напрямую противоречащие положениям Комплекса мер. Закон подменяет стороны конфликта и переговоров, объявляя Россию страной-агрессором, а власти республик Донбасса — оккупационной администрацией РФ, блокирует возможность проведения амнистии и выборов, а также подменяет механизм определения территорий ЛДНР или "отдельных районов", — пояснил представитель ЛНР.
Парламент Украины 18 января принял закон о реинтеграции Донбасса, где Россия названа "агрессором", а неподконтрольные Киеву территории "оккупированными". В окончательном тексте был исключен пункт о приоритетном значении реализации Минских соглашений для урегулирования конфликта. Вместо этого предлагается опираться на резолюцию Совбеза ООН по Донбассу.