Киев предложил читать Минские соглашения на английском, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 1 фев — РИА Новости. Представитель Киева на переговорах в Минске предложил читать Минские соглашения не в русскоязычном оригинале, а в английском переводе, заявил РИА Новости представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе на переговорах Родион Мирошник.

"Чтобы найти упоминание России как стороны конфликта в Донбассе, представители Киева предложили читать Комплекс мер на английском языке и с их авторскими исправлениями. Такую инициативу высказал представитель Киева в политической подгруппе на Минских переговорах, комментируя проголосованный Верховной радой закон о реинтеграции", — рассказал он.

По словам Мирошника, подобными предложениями и трактовками представители Киева пытались на встрече в белорусской столице в среду доказать, что принятый закон не противоречит Минским соглашениям.

"Закон о реинтеграции может вступить в силу уже в первой декаде февраля. При этом он содержит нормы, напрямую противоречащие положениям Комплекса мер. Закон подменяет стороны конфликта и переговоров, объявляя Россию страной-агрессором, а власти республик Донбасса — оккупационной администрацией РФ, блокирует возможность проведения амнистии и выборов, а также подменяет механизм определения территорий ЛДНР или "отдельных районов", — пояснил представитель ЛНР.

Он уточнил, что закон противоречит "огромному количеству норм" как украинского, так и международного права и, по мнению собеседника агентства, "носит исключительно политический характер демонстрируя пренебрежение Украины к своим обязательствам по минским соглашениям и крайне враждебен всему минскому формату".

Парламент Украины 18 января принял закон о реинтеграции Донбасса, где Россия названа "агрессором", а неподконтрольные Киеву территории "оккупированными". В окончательном тексте был исключен пункт о приоритетном значении реализации Минских соглашений для урегулирования конфликта. Вместо этого предлагается опираться на резолюцию Совбеза ООН по Донбассу.