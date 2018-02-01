Додон будет препятствовать включению в конституцию пункта о евроинтеграции

КИШИНЕВ, 1 фев – РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что намерен всеми законными способами препятствовать реализации инициативы о внесении в конституцию страны пункта о том, что ее стратегическая цель — европейская интеграция.
"Рассматриваю данную инициативу Демократической партии, равно как и вердикт со стороны правительства, как провокацию, направленную на дальнейший раскол молдавского общества", — написал Додон в Facebook и добавил, что правительство "совершило очередной антинародный акт".
Он отметил, что "ни нынешнее парламентское большинство, ни правительство не имеют никаких легитимных прав принимать судьбоносные решения от имени всего народа Молдавии". Молдавский лидер добавил, что, согласно опросам, правительство и парламент республики обладают низким рейтингом общественного доверия.
"Поэтому правящее большинство избегает организовать плебисцит по данному вопросу. Я, как глава государства и гарант конституции страны, намерен препятствовать реализации этой инициативы всеми законными способами", — заключил Додон.
В декабре 2017 года конституционный суд Молдавии дал положительное заключение по этой инициативе. Проект по внесению поправок в конституцию может быть рассмотрен парламентом не ранее, чем через шесть и не позже, чем через 12 месяцев после решения суда. Для его принятия необходимы голоса не менее двух третей депутатов парламента — 67 из 101.