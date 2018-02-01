Додон будет препятствовать включению в конституцию пункта о евроинтеграции

КИШИНЕВ, 1 фев – РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что намерен всеми законными способами препятствовать реализации инициативы о внесении в конституцию страны пункта о том, что ее стратегическая цель — европейская интеграция.

В сентябре 2017 года председатель Демпартии Молдавии, которой принадлежит парламентское большинство, Владимир Плахотнюк заявил об инициативе включить в конституцию пункт о том, что стратегической целью для Молдавии является евроинтеграция. В начале октября парламент принял проект решения о формировании рабочей группы по разработке проекта изменения основного закона. Партия социалистов Молдавии категорически осудила инициативу. В среду члены правительства дали положительное заключение по проекту, против на заседании высказалась только башкан Гагаузии Ирина Влах.

"Рассматриваю данную инициативу Демократической партии, равно как и вердикт со стороны правительства, как провокацию, направленную на дальнейший раскол молдавского общества", — написал Додон в Facebook и добавил, что правительство "совершило очередной антинародный акт".

Он отметил, что "ни нынешнее парламентское большинство, ни правительство не имеют никаких легитимных прав принимать судьбоносные решения от имени всего народа Молдавии". Молдавский лидер добавил, что, согласно опросам, правительство и парламент республики обладают низким рейтингом общественного доверия.

По его словам, "любые поправки в конституцию, касающиеся геополитического вектора страны или иных важнейших вопросов, может принимать только народ на референдуме, который Демпартия неминуемо проиграет".

"Поэтому правящее большинство избегает организовать плебисцит по данному вопросу. Я, как глава государства и гарант конституции страны, намерен препятствовать реализации этой инициативы всеми законными способами", — заключил Додон.

В декабре 2017 года конституционный суд Молдавии дал положительное заключение по этой инициативе. Проект по внесению поправок в конституцию может быть рассмотрен парламентом не ранее, чем через шесть и не позже, чем через 12 месяцев после решения суда. Для его принятия необходимы голоса не менее двух третей депутатов парламента — 67 из 101.