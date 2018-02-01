В США российские дипломаты оказывают помощь летевшим на Кубу россиянам

ВАШИНГТОН, 1 фев – РИА Новости. Российские дипломаты оказывают необходимое содействие гражданам РФ, которые были в числе пассажиров рейса авиакомпании Azur Air, летевшего на Кубу, сообщает российское посольство в Вашингтоне.

Ранее генконсульство РФ в Нью-Йорке сообщил о в Twitter, что самолет совершил экстренную посадку в Атлантик-Сити (США, штат Нью-Джерси) из-за неисправного двигателя. По данным генконсульства, на борту самолета находились 294 пассажира и 14 членов экипажа.

В то же время в авиакомпании сообщили, что посадка была произведена в связи с перерасходом топлива.

"Процессы несколько усложняются строгим визовым режимом США, тем не менее авиакомпания предпринимает все возможные действия для минимизации времени задержки данного рейса. В данный момент экипаж совместно с американскими техническими специалистами ведет работы по осмотру воздушного судна", — сообщила РИА Новости директор по связям с общественностью Анастасия Матюшина.

Она добавила, что пассажиров Azur Air, направлявшихся в Варадеро (Куба), заберет борт перевозчика, который прибудет туда примерно в 4 утра мск четверга.

"Вылет россиян на Кубу планируется другим воздушным судном сегодня ориентировочно в 22.00-23.00 по местному времени… дипломаты генерального консульства по прибытии провели встречи с пассажирами и экипажем рейса российской чартерной авиакомпании Azur Air, следовавшего из России на Кубу и совершившего экстренную посадку в международном аэропорту города Атлантик-Сити", — говорится в сообщении, опубликованном в микроблоге генконсульства РФ в Нью-Йорке в Twitter.

Уточняется, что пассажиры размещены в транзитной зоне аэропорта, обеспечены питанием и условиями для отдыха, а члены экипажа находятся в гостинице.