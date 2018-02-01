Мишель Обама рассказала, что подарила Мелании Трамп

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Бывшая первая леди США Мишель Обама во время шоу Эллен Дедженерес на телеканале NBC рассказала, что находилось в бирюзовой коробке, подаренной ей супругой президента США Дональда Трампа Меланьей перед инаугурацией в 2017 году.
"Никогда до этого вручения подарков не было, и я подумала: "Ок … что я должна с ним делать?", — поделилась впечатлениями бывшая первая леди. По ее словам, ситуацию спас Барак Обама, который взял у нее коробку и занес ее внутрь резиденции.
Инаугурация 45-го президента США Дональда Трампа прошла 20 января 2017 года.