В США вдвое сократилось число попыток незаконного пересечения границы

ВАШИНГТОН, 1 фев – РИА Новости. Число попыток незаконного пересечения границы США и Мексики за последние 12 месяцев снизилось в два раза, сообщил вице-президент США Майк Пенс.

"Я рад сообщить вам, что число незаконных пересечений нашей южной границы (с Мексикой – ред.) уменьшилось более чем на 50% за последние 12 месяцев", — сказал Пенс, выступая в штате Западная Виргиния.

Выступление вице-президента транслировалось на сайте Белого дома.

По официальным данным Службы таможенного и пограничного контроля США, в 2017 финансовом году (с октября 2016 по октябрь 2017 года) число задержаний или отказов в пропуске через американо-мексиканскую границу стало самым низким с 2012 года – чуть более 415 тысяч, тогда как годом ранее этот показатель составил 563,2 тысячи. За октябрь-декабрь 2017 года зафиксировано около 114,5 тысячи таких случаев, а за аналогичный период прошлого года – 188,4 тысячи.

Усиление миграционной политики, включая усиление контроля на границе с Мексикой было одним из главных предвыборных тезисов президента Дональда Трампа, который вступил в полномочия главы государства 20 января 2017 года.