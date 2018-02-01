МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Великобритания была вынуждена отправить "пластиковый" противоминный корабль для перехвата российских подводных лодок и корабля поддержки, проплывавших близ британских вод, пишет Daily Mail со ссылкой на источники в Министерстве обороны страны.

Сообщается, что в 2017 году минобороны Великобритании из-за перегруженности флота отправило на сопровождение российских подлодок легковооруженный корабль. Причем британское оборонное ведомство обычно сообщает о случаях перехвата, но в этот раз инцидент засекретили из-за опасений, что станет известно о нехватке у страны кораблей.

Отмечается, что на перехват обычно отправляется сторожевой корабль, вооруженный противоракетной системой. Однако в августе прошлого года Лондону пришлось прибегнуть к противоминному кораблю Caattistock, построенному из стеклопластика.

Ранее начальник Генштаба Великобритании Ник Картер признал отсталость британских вооруженных сил от российских.