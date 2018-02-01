"Ще не вмерла"? Почему украинцев становится все меньше

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости, Игорь Гашков. По данным ООН, Украина вошла в пятерку стран с наиболее быстро убывающим населением. Если эту тенденцию не сломить, к 2050 году в государстве останется 36 миллионов граждан — на 17% меньше, чем сегодня. Кроме того, украинцы стареют: к 2025 году четверть населения будет старше 60. Положение усугубляет массовая миграция в страны Евросоюза, причем многие уехавшие не намерены возвращаться. Подробности — в материале РИА Новости.

"Украину могли бы заселить китайцы"

В 1990-е годы на украинском телевидении показывали ролик социальной рекламы "Нас 52 миллиона", запомнившийся многим. Теперь он неакутален. По данным Госстата Украины, население страны — 42 миллиона, однако эти сведения сомнительны. Последняя общенациональная перепись проводилась в 2001 году, а Киев подозревают в искусственном завышении статистики ради кредитов Международного валютного фонда.

Как и другие постсоветские страны, в 1990-е годы Украина переживала глубокий демографический упадок. В отличие от России, стабилизировать положение в нулевые не удалось. Наиболее последовательно меры по стимулированию рождаемости предпринимала администрация президента Виктора Януковича, однако продлились демографические эксперименты недолго. После смены власти, в условиях общенационального кризиса средств на воспроизводство нации у Украины нет.

"Столько людей не уехало даже из Сирии"

"Я полагаю, что при повышении выплат за ребенка рождаемость может увеличиться очень серьезно, например, на 30%", — рассказал РИА Новости директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник, указав на поддержку материнства и детства в 2010-2012 годах как на "положительный пример". Альтернатива для Украины, по его словам, — привлечение мигрантов. "Они точно так же могли бы заполнить социальные пустоты — скажем, китайцы. Однако подобная политика не будет пользоваться популярностью у украинцев", — предупреждает Бортник.

Демографы сходятся во мнении, что одна из причин демографического упадка Украины — массовый отъезд граждан за рубеж. Точных данных по украинской миграции нет. По оценкам бывшего премьер-министра страны Николая Азарова, за границу отправились не менее 8 миллионов человек. "Ни Ливия, ни Сирия, ни Афганистан, ни одна раздираемая войной страна не знала такого массового исхода", — говорит политик. Власти в Киеве с Азаровым не согласны. Однако в любом случае речь идет о миллионах. Еще до введения безвиза в 2017 году польские власти сообщали об 1,2 миллиона украинцев на своей территории. Сотни тысяч (по другим данным — тоже миллионы) устремились на заработки в Россию.

Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский считает, что Украина могла бы несколько выправить свое демографическое положение за счет возвращения уехавших. "Я верю, что большая часть из них, скорее всего, вернется, поскольку трудится в Европе на низкоквалифицированных работах. У этих людей нет таких денег, которые позволили бы им прочно осесть в ЕС, и потому нет перспективы. Но в том, что касается миграции в Россию, ситуация иная: часть уехавших туда жителей Востока и Юга останется там навсегда", — прогнозирует политолог. Руслан Бортник смотрит на вещи иначе: по его оценкам, назад на родину возвратится со временем не более половины мигрантов, уехавших в Евросоюз.

Без мира с Россией население не увеличится

Социологические опросы показывают: треть населения Украины рассматривает возможность отъезда за рубеж. Для соседних стран это создает существенные риски. Ведь в случае новых потрясений последующие — и многочисленные — волны миграции заполонят Евросоюз, только успевший оправится от кризиса с ближневосточными и североафриканскими беженцами. Этим объясняется сдержанность еврочиновников, когда речь заходит об интеграции Украины в ЕС. Брюссель категорически отвергает такую перспективу в любом обозримом будущем из-за страха перед трудовой миграцией с украинской территории.

Шокирующие данные по украинской демографии приводит российский исследователь Андрей Фомин. По его сведениям, число школьников в стране упало с 7 миллионов в 1995 году до 3.7 миллионов в 2015-м. Тут уже можно говорить о настоящей демографической катастрофе. "Рождаемость в стране либо растет, либо нет, но что делать для ее стимулирования — непонятно. Даже такие меры, как материнский капитал, не приносят особенного результата. Политика повышения рождаемости проводилась в различных странах, но действительно успешных прецедентов нет", — преподаватель МГУ Борис Денисов настроен пессимистически.

Рассчитывать на изменение демографической ситуации на Украине можно лишь при повышении уровня жизни. Первый шаг в этом направлении — закончить военную операцию в Донбассе и отказаться от конфронтации с Россией. "Чтобы запустить процесс демографического возрождения, Украине нужно нормализовать отношения с соседями", — заключает Погребинский.