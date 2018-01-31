Испытание американской противоракеты на Гавайях окончилось неудачей

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Испытания системы ПРО Aegis на Гавайях окончились неудачей, сообщает Sputnik со ссылкой на источники в Пентагоне.

Зенитная ракета SM-3, которой оборудован комплекс Aegis, не смогла перехватить запущенный с самолета объект. В Агентстве противоракетной обороны эту информацию подтвердили, однако не стали раскрывать детали стрельб.

На прошлой неделе Пентагон опубликовал доклад, в котором выразил уверенность, что США смогут защитить свою территорию и территорию Гавайев от "небольшого количества" северокорейских межконтинентальных ракет и ракет средней дальности.

В июле 2017 года во время испытаний SM-3 также не смогла сбить высокоскоростную цель. Тогда провал списали на человеческий фактор.