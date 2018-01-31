Политолог рассказал, почему иностранные разведки интересуются Крымом

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости. Крым по своему военно-стратегическому расположению выполняет роль "авианосца России", что не может не вызывать интерес мировых разведок, считает заместитель председателя экспертно-консультативного совета при главе Крыма, политолог Александр Форманчук.

В понедельник Минобороны РФ сообщило, что самолет радиоэлектронной разведки ЕР-3Е "Aries II" ВМС США был перехвачен Су-27 над нейтральными водами Черного моря. Отмечалось, что экипаж российского истребителя доложил об идентификации американского самолета и сопровождал его, не допуская нарушения границы воздушного пространства РФ и с соблюдением всех необходимых мер безопасности. ВМС США назвали перехват небезопасным.

Форманчук считает, что именно выгодное стратегическое расположение Крымского полуострова вызывает повышенный интерес со стороны западных разведывательных структур.

"Это неизбежная атрибутика эпохи глобальной конкуренции. К этому надо привыкать, это будет постоянно. Крым как территория Российской Федерации сегодня получает дополнительные военные укрепления, потому что Крыма это еще и как полуостров-авианосец. Он удобно распложен в военно-стратегическом плане, поэтому Крым для них в этом смысле раздражающее место", — сказал Форманчук в эфире радиостанции "Спутник в Крыму".

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>