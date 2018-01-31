Пентагон рассказал о плане возможной войны с Россией и Китаем

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Заместитель председателя Объединенного комитета начальников штабов, генерал ВВС США Пол Сельва рассказал, как бы развивались конфликты США с Россией и Китаем. Его слова приводит Defense News.

"Это две уникальные схватки, с которыми мы должны иметь дело, некоторые элементы пересекаются, но они неодинаковы", — заявил он на мероприятии, организованном Defense Writers Group.

По его словам, с Китаем противостояние шло бы на море и в воздухе, при этом сухопутные силы играли бы второстепенную роль. В конфликте с Россией упор был бы сделан на ВВС и армию, хотя "морской компонент", как он считает, тоже важен, потому что "вы не можете попасть в Россию, <…> не переплыв Северную Атлантику".

Сельва также рассказал о разработке Пентагоном "глобального плана" военных кампаний, однако отметил, что выяснение того, какой сценарий окажется наиболее вероятным, а также распределение инвестиций на основании этой информации — серьезный вызов для американского оборонного ведомства.

Все это будет учтено в новой Национальной оборонной стратегии, которую Пентагон собирается разработать до конца года, заключил Сальва.

Попытка нарастить военный бюджет

По мнению доцента кафедры американских исследований Санкт-Петербургского государственного университета Григория Ярыгина, такая позиция обусловлена борьбой Пентагона за увеличение финансирования и политического влияния.

"Это борьба за наращивание военного бюджета и попытка спровоцировать оппонента, в качестве которого определена Россия, на гонку вооружений”– отметил он в эфире радио Sputnik.

Как полагает эксперт, добиваясь увеличения финансирования своих программ, ведомство решает собственные проблемы.

"И я уверен, что все это не связано ни с какими реалиями. Потому как даже на антироссийской волне и антикитайских настроениях никто в Соединенных Штатах не готов к развязыванию даже локального военного конфликта с Россией и Китаем”, – считает Ярыгин.

Эксперт напомнил, что заявления, к примеру, о возможности силового решения северокорейской проблемы не находит поддержки у населения и конгрессменов.

Соперники США

"Таким образом, мы можем точно говорить, что нет политической поддержки и у дискурса о военном обострении США с Россией, хотя сам дискурс будет только нарастать", – подытожил он.

Это не единственное громкое высказывание представителей американских властей об угрозе со стороны России и Китая за последнее время. Так, в среду президент Дональд Трамп в своем выступлении перед конгрессом назвал Москву и Пекин соперниками Вашингтона.

"Во всем мире мы сталкиваемся с режимами-изгоями, террористическими группами и такими соперниками, как Китай и Россия, которые бросают вызов нашим интересам, нашей экономике и нашим ценностям", — сказал глава Белого дома.

Трамп призвал конгресс положить конец сокращению военного бюджета и "полностью профинансировать” ВС страны. Он также заявил о необходимости модернизировать американский ядерный арсенал, чтобы сделать его "столь мощным, чтобы он позволил сдержать любой акт агрессии".

В российском МИД заявили, что в такой риторике США нет ничего нового и подчеркнули, что Москва готова к сотрудничеству с Вашингтоном в различных сферах.

Доклад Пентагона

Двумя неделями ранее Пентагон обнародовал несекретные положения новой "Национальной оборонной стратегии" — первого подобного документа, подготовленного за девять лет. В документе Россия и Китай фигурируют среди основных угроз безопасности страны.

В документе отмечается, что самая существенная опасность для Штатов — ядерное оружие Москвы.

В стратегии также утверждается, что Россия пытается "пошатнуть НАТО и изменить структуры безопасности и экономики в Европе и на Ближнем Востоке".

"Использование новых технологий для дискредитации и подрыва демократических процессов в Грузии, в Крыму, на востоке Украины уже вызывает достаточную обеспокоенность, но, когда это сочетается с расширением и модернизацией ядерного арсенала, вызов становится очевидным", — отмечается в документе.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил, что Москва сожалеет о такой позиции Вашингтона, но готова к диалогу.

"Я убежден, что в Соединенных Штатах есть немало здравомыслящих людей, которые понимают, что стратегическая стабильность должна сохраняться, что все риски, которые для нее возникают, должны купироваться, и что сделать это невозможно без сотрудничества России и Соединенных Штатов", — подчеркнул министр.