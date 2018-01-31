В Чехии изъяли из обращения атлас с российским Крымом

ПРАГА, 31 янв – РИА Новости. Министерство образования Чехии изъяло из обращения выпущенный в 2017 году школьный атлас, на котором Крым обозначен как территория России, сообщила в среду пресс-служба ведомства.

На то, что в атласе Крым указан российским, первым обратило внимание TV Prima , а затем в МИД выразили свой протест послы Украины и Грузии. Кроме того, в атласе неправомерно была указана территория "Исламского государства*".

"Наше министерство ознакомилось с ситуацией, после чего изъяло данный школьный атлас из списка рекомендованных учебных пособий. Одновременно министерство находится в контакте с издательством для того, чтобы как можно скорее ситуация была исправлена", — говорится в сообщении.

Разрешение на выпуск изымаемого ныне атласа было дано летом 2017 года в соответствии с внутренними документами министерства на основании рекомендаций двух рецензентов.

На минувшей неделе в ходе дискуссии на республиканском телевидении поспорили о статусе Крыма действующий президент Чехии Милош Земан и проигравший ему затем во втором туре выборов главы государства Йиржи Драгош.

Так, Земан заявил о "незаконной аннексии" полуострова Россией, отметив при этом, что по факту Крым является российским. "То, что он ранее был российским и был подарен (предсовмина СССР Никитой) Хрущевым Украине — это другое дело. По факту Крым является российским, поскольку относится к российской юрисдикции", — сказал Земан. В свою очередь Драгош заявил, что, по его мнению, Крым остается украинским. МИД Чехии не признает вхождение Крыма в состав РФ.

*Запрещенная в России террористическая организация