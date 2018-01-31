Мэр Риги иронично отозвался о запущенном в Латвии приложении "Друг языка"

РИГА, 31 янв – РИА Новости. Мэр Риги Нил Ушаков иронично прокомментировал запущенное Центром государственного языка Латвии мобильное приложение "Друг языка", которое должно способствовать выявлению случаев неправильного использования латышского языка среди населения.

"В Эстонии правительство вводит электронные виды на жительство и обсуждает введение собственной криптовалюты. Ответ латвийского правительства не заставил себя ждать. У нас создано приложение, с помощью которого можно жаловаться на нарушителей закона о госязыке", — написал Ушаков в Facebook.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "языковой инквизицией" запуск в Латвии мобильного приложения, которое позволяет сообщать о нарушении языковых норм, в частности использовании русского языка.

По ее словам, Москва рассчитывает, что авторитетные международные организации дадут принципиальную оценку "этой провокационной затее".

В Латвии один государственный язык — латышский. Русский, который является родным почти для 40% населения, имеет статус иностранного. Обслуживание клиентов всех учреждений должно вестись на государственном языке. За нарушения предусмотрены штрафы.