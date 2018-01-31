В ЛНР обвинили силовиков в нарушении режима прекращения огня

Ситуация в ДНР и ЛНР. Январь 2018 (242)

ЛУГАНСК, 31 янв — РИА Новости. Представительство самопровозглашенной Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня заявило, что украинские силовики в среду один раз нарушили режим прекращения огня.

Контактная группа по мирному урегулированию конфликта в Донбассе ранее согласовала в Минске режим прекращения огня к новогодним и рождественским праздникам с 23 декабря. Стороны продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.

"Тридцать первого января дежурной сменой ЛНР в СЦКК по данным Народной милиции ЛНР зафиксировано одно нарушение со стороны ВС Украины", — говорится в сообщении представительства ЛНР в Telegram-канале.

По информации СЦКК, обстрелы велись с направления населенного пункта Луганское по позициям Народной милиции в районе Калиновки с применением миномета калибра 82 миллиметра.