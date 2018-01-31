ВАШИНГТОН, 31 янв — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. США и "европейская тройка" должны выработать поправки к совместному всеобъемлющему плану действия (СВПД) по иранской ядерной программе до мая, заявил РИА Новости замгоссекретаря США Стивен Голдстейн.

"Мы создали рабочие группы для того, чтобы попытаться разработать поправки, которые бы сделали это соглашение более сильным. И у нас есть временные рамки, поскольку это должно быть сделано до мая, так что предстоит много работы", — сообщил высокопоставленный американский дипломат.

По его словам, в Лондоне на прошлой неделе состоялась такая встреча рабочей группы. При этом Голдстейн не стал комментировать, будет ли встреча рабочей группы на этой неделе, о чем ранее заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

Ранее представитель госдепа сообщил РИА Новости, что США выйдут из иранской сделки, если европейские партнеры не станут работать "над исправлениями ее недостатков". По словам дипломата, "это последний шанс" для сохранения сделки, и в отсутствии обязательств от европейских союзников работать с Вашингтоном над исправлениями недостатков сделки США больше не будут продлевать режим снятия санкций, чтобы оставаться в иранской ядерной сделке. В госдепе подчеркнули, что "если в любой время президент решит, что соглашение недостижимо, США выйдут незамедлительно из сделки".

В госдепе США не стали комментировать, почему на переговоры по "исправлению" ядерного соглашения с Ираном не приглашены представители Россия и Китая, которые входят в "шестерку" международных посредников.

Накануне США и "европейская тройка" (Великобритания, Франция, Германия) создали рабочую группу для обсуждения сделки с Ираном, сообщил Тиллерсон, находясь с визитом в Лондоне.

Как заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, инициатива США и "евротройки" о создании рабочей группы по сделке с Ираном не приведет к позитивному развитию событий вокруг СВПД. По его словам, такая инициатива "приобретает явную направленность на то, чтобы подорвать договоренность" и "осложнить ее дальнейшую реализацию".

Он отметил, что в Москве не ожидают позитивного развития событий после подобного рода решений и возможных договоренностей.

Иран и "шестерка" международных посредников (РФ, США, Великобритания, КНР, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят совместный всеобъемлющий план действий, выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.