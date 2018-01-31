ВАШИНГТОН, 31 янв — РИА Новости. Местные правоохранительные органы США содержат закрытые российские дипломатические объекты в полной неприкосновенности, сообщил РИА Новости помощник госсекретаря США по вопросам дипломатической безопасности Майкл Эванофф.

"Местные правоохранительные органы сохраняют безопасность всех объектов, которые в настоящее время не используются. Никому не разрешается заходить. Они содержатся в полной неприкосновенности", — сказал он.

В начале сентября этого года российское генеральное консульство в Сан-Франциско, а также торговое представительство в Вашингтоне и помещения торгпредства Нью-Йорке были переданы американской стороне по требованию госдепартамента.

Госдеп ранее потребовал закрыть консульство России в Сан-Франциско, здание торгпредства в Вашингтоне и съемные помещения торгпредства в Нью-Йорке до 2 сентября, мотивируя это ответом на российское предложение сократить численность работников дипмиссии США в РФ. Доступ в здание генконсульства для российских дипломатов фактически закрыт.