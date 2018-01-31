Австрия разрешила главреду украинского издания остаться в стране

КИЕВ, 31 янв — РИА Новости. Австрийские власти выдали главреду украинского интернет-издания "Страна.ua" документ, подтверждающий его легальное пребывание в стране из-за обращения о политическом убежище, заявил юрист Андрей Портнов.

Ранее издание "Страна.ua" в обращении к президенту Украины заявила, что главный редактор Игорь Гужва выехал из Украины в Австрию, где попросил о политическом убежище из-за "давления со стороны властей".

"Австрийские власти немедленно выдали ему документ, констатирующий его легальное пребывание в Австрии после обращения за защитой, и приступили к рассмотрению материалов", — написал Портнов на своей странице в Facebook.

Портнов сообщил, что он совместно с Гужвой собрал пакет документов, доказывающий политически мотивированное избирательное правосудие в отношении журналиста, "фальсификацию его уголовных дел и скоординированную работу силовиков, управляемых президентом (Украины Петром — ред.) Порошенко". Юрист отметил, что на основании этого пакета документов австрийские власти и легализировали пребывание журналиста в стране.

Он также заявил о намерении доказать юридически и зафиксировать "участие президента Порошенко в организации фальсификаций уголовных дел и преследования журналистов".

Гужву задержали в Киеве 22 июня 2017 года по подозрению в вымогательстве за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика. Журналист считает дело против него спланированной провокацией. Суд в Киеве арестовал Гужву с возможностью внесения залога в 544 тысячи гривен (около 21 тысячи долларов), 26 июня за главреда внесли залог и он вышел на свободу.