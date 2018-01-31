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Обстрелов стало меньше: В ОБСЕ подвели итоги перемирия в Донбассе

Сюжет:
Главное за 31 января 2018 года (13)
21:5231.01.2018
(обновлено: 22:13 31.01.2018)
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© РИА Новости / Геннадий ДубовойПерейти в фотобанкБоец ополчения ДНР на позиции у линии соприкосновения с украинскими силовикамиБоец ополчения ДНР на позиции у линии соприкосновения с украинскими силовиками
© РИА Новости / Геннадий Дубовой
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МИНСК, 31 янв – РИА Новости. Очередной раунд переговоров по урегулированию ситуации на востоке Украины завершился в среду в Минске. По его итогам спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик отметил положительное влияние перемирия, объявленного в конце 2017 года в Донбассе по случаю Нового года и Рождества, однако обратил внимание на некоторый рост количества нарушений в последние дни.

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Интенсивность обстрелов снижена

Контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе согласовала режим прекращения огня к новогодним и рождественским праздникам с 23 декабря. Однако стороны конфликта продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.

"К сожалению, в последние дни количество нарушений несколько увеличилось", — сказал Сайдик журналистам в среду в Минске. Между тем, по его словам, в последние недели в целом количество нарушений режима прекращения огня в Донбассе оставалось на более низком уровне по сравнению с ситуацией, которая предшествовала началу действия перемирия по случаю новогодних и рождественских праздников.

Донбасс. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Дипломат отметил, что вопрос обеспечения перемирия в том числе обсуждался 29 января во время видеоконференции подгруппы по безопасности по Донбассу. "Руководствуясь заявлением контактной группы… участники рабочей группы повторно подтвердили приверженность всеобъемлющему, устойчивому и бессрочному режиму прекращения огня. Они еще раз подчеркнули необходимость издания и соблюдения соответствующих приказов, включая необходимость дисциплинарных мер за нарушения режима прекращения огня", — сказал он.

Военнослужащий вооруженных сил Украины на линии разграничения в Донбассе. Январь 2018
CC BY 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine /
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В свою очередь постпред РФ в контактной группе Борис Грызлов обратил внимание на то, что в целом уменьшение количества нарушений перемирия на линии соприкосновения, когда стрельбы либо не было вообще, либо инциденты носили единичный характер, "показывает, что при наличии политической воли вопросы с безопасностью могут решаться". "Несмотря на относительное затишье в январе, на большей части линии соприкосновения зафиксированы обстрелы со стороны ВСУ, например, обстрел 21 января автобуса в нейтральной зоне под Волновахой, в результате чего погиб мирный житель. При этом виновные в нарушении режима прекращения огня никакой ответственности не понесли", — сказал Грызлов.

Кроме того, участники минских переговоров обсудили разведение сил и отвод вооружения, необходимость ремонта ключевых объектов гражданской инфраструктуры и разминирование подходов к пунктам пропуска через линию соприкосновения. Так, по словам Сайдика, разведение сил противоборствующих сторон у Станицы Луганской в Донбассе может произойти 1-2 февраля.

Выполнение минских соглашений
Выполнение Минских соглашений

Согласование обмена пленными продолжается

Сайдик добавил, что в среду подгруппа по гуманитарным вопросам "в присутствии Медведчука (представитель Киева в гуманитарной подгруппе) обсудила дальнейшие возможные шаги" по осуществлению обмена пленными.

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Грызлов заявил, что нужно "продолжить обмен удерживаемыми лицами, чтобы завершить его по формуле "всех на всех", как это предусмотрено в комплексе мер".

Киев по итогам встречи в Минске выразил надежду на продолжение процесса обмена пленными.

Представители самопровозглашенной ДНР на переговорах в Минске сообщили, что в данный момент ведется активная работа по согласованию списка обмениваемых.

Вместе с тем представитель самопровозглашенной ЛНР в гуманитарной подгруппе Ольга Кобцева заявила РИА Новости, что представители Киева на заседании рабочей группы не подтвердили готовность к обмену удерживаемыми лицами. "Сегодня на повестке дня заседания рабочей группы по гуманитарным вопросам было обсуждение обмена незаконно удерживаемыми лицами. Украинская сторона, в отличие от республик, не подтвердила готовность к проведению обмена", — сказала она.

Борис Грызлов. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Кобцева добавила, что на встрече также обсуждали вопросы восстановления моста на пункте пропуска "Станица Луганская", ремонтные работы по восстановлению электроэнергии в поселке Новоалександровка и прекращение подачи воды с подконтрольного Киеву Попаснянского водозабора. "К сожалению, консенсуса ни по одному из этих вопросов не достигнуто", — уточнила представитель ЛНР.

Призыв восстановить связь

Экономическая подгруппа, по словам Сайдика, обсудила возобновление работы оператора мобильной связи "Vodafone Украина" в Донбассе.

Ранее в ДНР и ЛНР сообщили, что из-за повреждения кабеля на территории самопровозглашенных республик была нарушена работа сотового оператора "Vodafone Украина". Ремонтные бригады в среду приступили к восстановлению поврежденного кабеля связи в Донбассе. Вопрос восстановления мобильной связи также поднимался на предыдущей встрече контактной группы по Донбассу в Минске. Ранее в компании отмечали, что сетью Vodafone на неподконтрольной Киеву территории Донбасса пользуются почти 2 миллиона абонентов. Позже в ЛНР сообщили о восстановлении связи в регионе.

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"Стороны согласились, что это жизненно важно для гражданского населения по обе стороны от линии соприкосновения. Необходимо срочно найти решение, это, действительно, комплексная проблема", — сказал спецпредставитель ОБСЕ.

Пресс-секретарь полпреда ДНР Виктория Талакина сообщила, что "учитывая социальные последствия отсутствия связи на территории республики, которые коснулись, в первую очередь, наименее защищенных категорий населения, (полпред – ред.) Денис Пушилин призвал к скорейшему поиску решений по данному вопросу".

"Представители СММ (Специальной мониторинговой миссии) ОБСЕ в переговорном процессе также высказались за необходимость урегулирования данной ситуации", — написала Талакина на своей странице в Facebook. Прекращение работы украинского сотового оператора на территории республики Пушилин назвал "элементами коммуникационной блокады, намеренно проводимой украинской стороной".

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© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Однако Киев во время заседания контактной группы по Донбассу заявил о блокировании ополченцами проведения аварийно-восстановительных работ для обеспечения мобильной связью жителей Донецкой области, сообщила пресс-секретарь представителя Киева Дарья Олифер.

Ранее киевская сторона в СЦКК сообщила, что ополченцы оставили без рассмотрения все заявки компании "Vodafone Украина" на проведение ремонтно-восстановительных работ поврежденного оборудования в районе населенного пункта Оленевка Донецкой области.

По словам Олифер, киевская сторона потребовала предоставить безопасный доступ в район неподконтрольного Киеву населенного пункта Оленевка для ремонтных бригад, которые бы починили соответствующие технические устройства и восстановили мобильную сеть.

Обсуждение закона

Касательно политического аспекта урегулирования конфликта, Грызлов заявил, что "надо безотлагательно ввести в действие закон об особом статусе Донбасса, с вступлением его в силу по "формуле Штайнмайера", и закон об амнистии".

Донбасс. Архивное фото
© РИА Новости / Геннадий Дубовой
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"Формула Штайнмайера" (президент Германии, бывший председатель ОБСЕ, экс-глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер) определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной основе — после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов.

Как рассказал Сайдик, участники политической подгруппы в среду в Минске обменялись мнениями о принятом Киевом законе о реинтеграции Донбасса.

Парламент Украины 18 января принял закон о реинтеграции Донбасса, в котором Россия названа "агрессором", а неподконтрольные Киеву территории "оккупированными". В окончательном тексте закона исключен пункт о приоритетном значении реализации минских соглашений для урегулирования конфликта. Вместо этого предлагается опираться на резолюцию Совбеза ООН по Донбассу. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям в Донбассе, а также заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.

Закон о реинтеграции Донбасса фактически блокирует предоставление особого статуса региону, что не способствует мирному урегулированию конфликта, заявила исполняющая обязанности главы МИД ДНР Наталья Никонорова. "Пытаясь закрепить в своем законодательстве статус республик как временно оккупированных территорий, Украина фактически блокирует вступление в силу закона об особом статусе и реализацию механизма Штайнмайера, который уже дважды одобрил "нормандский формат", — говорится в заявлении Никоноровой, распространенном ее пресс-службой.

Чайник у дома, пострадавшего в результате обстрела украинскими силовиками, в Донецке. Архивное фото
© РИА Новости / Ирина Геращенко
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Глава МИД ДНР отметила, что принятие Киевом этого закона осложняет работу политической подгруппы по Донбассу, "что не способствует разрешению актуальных проблем и, как следствие, становится залогом продолжения вооруженного конфликта".

Она добавила, что на встрече в Минске представители Киева не смогли озвучить официальную позицию ни по закону о реинтеграции, ни по вопросам повестки дня политической подгруппы.

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