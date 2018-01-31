В Венесуэле власти и оппозиция пришли к предварительному соглашению

МЕХИКО, 31 янв — РИА Новости. Правительство и оппозиция Венесуэлы сумели достичь предварительных договоренностей о стабилизации ситуации в стране в ходе переговоров в Доминиканской республике, сообщил в среду министр связи и информации Хорхе Родригес.

"Мы подписали акт, в котором содержатся элементы предварительного соглашения, понимания между венесуэльскими правыми силами и республикой Венесуэла, это позволит ликвидировать воинственные желания против Венесуэлы как за рубежом, так и внутри страны", — заявил Родригес после очередной встречи в Санто-Доминго. Его слова транслировались в социальных сетях.

Как сообщил Родригес, окончательное соглашение должно быть подписано в ближайший понедельник, 5 февраля, после того, как стороны доработают остающиеся детали.

Одной из основных тем, обсуждающихся на переговорах, являются предстоящие президентские выборы в Венесуэле. Ранее власти приняли решение провести их в срок до 30 апреля, с чем не согласна оппозиция.