Полпред ДНР назвал минские договоренности политической осадой Киева

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Полпред самопровозглашенной ДНР в контактной группе по Донбассу Денис Пушилин подвел итоги трехлетнего действия минских договоренностей, назвав их политической осадой Киева.

"Как бы этот процесс уныло не выглядел, уверен, все наши усилия прилагаются не зря. И не только потому, что каких-то договоренностей нам все же удается достичь. Главное в другом. Минские договоренности – это политическая осада Украины и ее "партнеров". А осада – это всегда время и терпение", — написал Пушилин на своей странице в Facebook.

По его оценке, благодаря минским соглашениям "ДНР и ЛНР – непризнанные, блокадные, обороняющиеся – третий год не сходят с мировой политической повестки дня". "И не сойдут, пока не сложатся условия для мира на Донбассе, приемлемого для нашего многострадального народа", — заявил он.

По подсчетам Пушилина, за три года он летал на заседания контактной группы в Минск около 100 раз.

Практическим итогом переговоров 11-12 февраля 2015 года в Минске стали два документа. Первый – комплекс мер, направленных на имплементацию минских договоренностей, – приняла контактная группа по урегулированию ситуации на Украине. Вторым документом стала Декларация в поддержку комплекса мер по выполнению минских соглашений, принятая лидерами "нормандской четверки" (Россия, Франция, Германия и Украина).