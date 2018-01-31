В США при столкновении поезда с конгрессменами и мусоровоза погиб человек

ВАШИНГТОН, 31 янв – РИА Новости. По меньшей мере один человек погиб в результате столкновения поезда и мусоровоза в штате Виргиния, сообщила пресс-секретарь президента США Сара Сандерс.

Днем в среду поезд, на котором группа конгрессменов-республиканцев, в том числе и спикер палаты представителей Пол Райан, направлялась в загородную поездку, столкнулся с мусоровозом в Виргинии.

"Есть одна жертва и один серьезно раненый. Среди членов конгресса серьезных ранений нет", — сказала журналистам Белого дома пресс-секретарь президента США. По ее словам, "президент (США Дональд Трамп — ред.) проинформирован о ситуации в Виргинии, ему регулярно сообщают о происходящем".

По поступающим с места происшествия сообщениям, погиб один из двоих находившихся в грузовике человек, второй был госпитализирован на вертолете. По последним данным, различные повреждения получили около 20 находившихся в поезде людей, при этом лишь четырем из них, в том числе двум работникам поезда, понадобилась госпитализация.

Конгрессмены-республиканцы традиционно едут в такие загородные поездки с семьями, в поезде также были дети. Состоится ли собрание республиканцев, которое должно было пройти в штате Западная Виргиния с участием президента и вице-президента страны в предстоящие дни, пока неизвестно.