В сенате Польши поддержали законопроект о запрете бандеровской идеологии

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Комиссии польского сената рекомендовали к принятию поправку к закону об Институте национальной памяти, которая предусматривает уголовную ответственность за отрицание Волынской резни и пропаганду идей украинских националистов. Об этом пишет PAP.

В голосовании участвовали члены комиссии по правам человека, по вопросам верховенства права и вопросам культуры. За принятие поправки проголосовали 11 человек, против — пять. В ближайшее время документ будет вынесен на голосование верхней палаты парламента.

Согласно законопроекту, за отрицание Волынской резни, преступлений украинских националистов во время Второй мировой войны и публичное одобрение бандеровской идеологии предусматривается штраф или лишение свободы на срок до трех лет.

Сейм Польши принял поправку 26 января. Под ее силу подпадает любая публичная позитивная оценка "действий, совершенных украинскими националистами в 1925–1950 годах, заключающихся в применении силы, террора или других форм нарушения прав человека против <…> народа, в частности народа польского". Кроме того, преступлением назван геноцид евреев и поляков на территории Волыни.

Украинский МИД выразил озабоченность этим шагом и призвал сенат, который должен был одобрить документ, проявить "политическую мудрость".

Разногласия между Украиной и Польшей касаются в первую очередь вопросов интерпретации истории. В Варшаве осуждают позицию Киева по героизации Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии* (ОУН-УПА*), а также критикуют регулярные акты вандализма по отношению к местам польской памяти на Украине.

*Экстремистская организация, запрещенная в России.