Закон о Донбассе не способствует урегулированию конфликта, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 31 янв — РИА Новости. Принятый Киевом закон о реинтеграции Донбасса фактически блокирует предоставление особого статуса региону, что не способствует мирному урегулированию конфликта, заявила исполняющая обязанности главы МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), представитель ДНР в политической подгруппе Наталья Никонорова.

"Пытаясь закрепить в своем законодательстве статус республик как временно оккупированных территорий, Украина фактически блокирует вступление в силу закона об особом статусе и реализацию механизма Штайнмайера, который уже дважды одобрил нормандский формат", — говорится в заявлении Никоноровой, распространенном ее пресс-службой.

Глава МИД ДНР отметила, что принятие Киевом этого закона осложняет работу политической подгруппы по Донбассу, "что не способствует разрешению актуальных проблем и, как следствие, становится залогом продолжения вооруженного конфликта".

"Поэтому на необходимости пересмотра данного нормативного акта для устранения явных противоречий Комплексу мер настаивают не только гаранты Минских соглашений, но и ПАСЕ, где недавно была принята соответствующая резолюция. В случае если Киев не внемлет данным призывам, перспективы мирного урегулирования остаются довольно туманными", — сказала Никонорова.

Она добавила, что на встрече в Минске представители Киева не смогли озвучить официальную позицию ни по закону о реинтеграции, ни по вопросам повестки дня политической подгруппы.

"Таким образом, украинское руководство само создает условия для ещё большего ослабления связей между Донбассом и Киевом, вместо того чтобы реализовывать потенциал переговорного процесса путём конструктивного обсуждения имплементации Комплекса мер", — заключила Никонорова.

Рада приняла закон о реинтеграции Донбасса во втором, окончательном чтении. В документе неподконтрольные Киеву территории признаются "оккупированными", а Россия названа "страной-агрессором". Также документ позволяет узаконить применение армии на востоке без объявления войны. Из первоначального варианта депутаты исключили пункт о приоритете Минских соглашений для урегулирования конфликта.