В Azur Air назвали причину приземления самолета в США

ВАШИНГТОН, 31 янв – РИА Новости, Екатерина Соболь. Самолет авиакомпании Azur Air, следовавший из России на Кубу, осуществил посадку в Атлантик-сити из-за перерасхода топлива в ходе перелета над Атлантикой, заявила РИА Новости директор по связям с общественностью Анастасия Матюшина, отметив, что это было сделано в штатном режиме и на запасном аэродроме.

Ранее генконсульство РФ в Нью-Йорке сообщило консульство в Twitter, что самолет совершил экстренную посадку в Атлантик-сити (США, штат Нью-Джерси) из-за неисправного двигателя, на место выехали дипломаты.

"При выполнении рейса ZF 555 авиакомпании Azur Air, следовавшего по маршруту Москва-Варадеро (Куба), экипаж обнаружил повышенный расход топлива. Командир принял решение совершить посадку на запасном аэродроме. Посадка прошла в штатном режиме", — сказала Матюшина.

По ее словам, спустя несколько часов ожидания разрешения от американских властей авиакомпании удалось достичь договоренностей о переводе пассажиров в терминал, об организации для них питания. Также прорабатывается вопрос возможности предоставления гостиницы пассажирам на случай более длительной задержки.

"Процессы несколько усложняются строгим визовым режимом США, тем не менее авиакомпания предпринимает все возможные действия для минимизации времени задержки данного рейса. В данный момент экипаж совместно с американскими техническими специалистами ведет работы по осмотру воздушного судна", — подчеркнула собеседник агентства. Она отметила, что информация о совершении экстренной посадки и неисправном двигателе неверна.