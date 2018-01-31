Спецпредставитель ОБСЕ отметил рост числа нарушений перемирия в Донбассе

МИНСК, 31 янв – РИА Новости. Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик заявил, что в последние дни наблюдается некоторый рост числа нарушений перемирия в Донбассе.

Контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе согласовала режим прекращения огня к новогодним и рождественским праздникам с 23 декабря. Однако стороны конфликта продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.

"К сожалению, в последние дни количество нарушений несколько увеличилось", — сказал Сайдик журналистам в среду в Минске. Между тем, по его словам, в последние недели в целом количество нарушений режима прекращения огня в Донбассе оставалось на более низком уровне по сравнению с ситуацией, которая предшествовала началу действия перемирия по случаю новогодних и рождественских праздников.

Дипломат отметил, что вопрос обеспечения перемирия в том числе обсуждался 29 января во время видеоконференции подгруппы по безопасности по Донбассу. "Руководствуясь заявлением контактной группы… участники рабочей группы повторно подтвердили приверженность всеобъемлющему, устойчивому и бессрочному режиму прекращения огня. Они еще раз подчеркнули необходимость издания и соблюдения соответствующих приказов, включая необходимость дисциплинарных мер за нарушения режима прекращения огня", — сказал он.

Кроме того, обсуждались вопросы разведения сил и отвода вооружения, необходимость ремонта ключевых объектов гражданской инфраструктуры и разминирование подходов к пунктам пропуска через линию соприкосновения.

Сайдик добавил, что в среду подгруппа по гуманитарным вопросам "в присутствии Медведчука (представитель Киева в гуманитарной подгруппе) обсудила дальнейшие возможные шаги" по осуществлению обмена пленными. Экономическая подгруппа обсудила возобновление работы оператора мобильной связи "Vodafone Украина" в Донбассе. "Стороны согласились, что это жизненно важно для гражданского населения по обе стороны от линии соприкосновения. Необходимо срочно найти решение, это, действительно, комплексная проблема", — сказал спецпредставитель ОБСЕ. Также обсуждались поставка воды в Донбасс, экологическая безопасность, связанная с подтоплением угольных шахт. Участники политической подгруппы обменялись мнениями о принятом Киевом законе о реинтеграции Донбасса.