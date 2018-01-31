Итальянец женился на медсестре, пожертвовавшей ему почку

РИМ, 31 янв – РИА Новости, Александр Логунов. Житель итальянской Пизы женился на медсестре, несколько лет назад пожертвовавшей ему собственную почку, сообщает тосканская газета La Nazione.

Джакомо Скинази и Чинция Стракуадаини познакомились пять лет назад в отделении диализа пизанской больницы, где Скинази, секретарь местной еврейской общины, проходил лечение от острой почечной недостаточности. Медицинские процедуры проходили трижды в неделю, чего оказалось достаточно, чтобы между медсестрой и пациентом возникли чувства. Когда операция по трансплантации стала неминуемой, выяснилось, что почка женщины на 99% совместима с организмом ее пациента. Операция по пересадке почки прошла в июле 2014 года, отмечает издание.

Роман перерос в свадьбу, которую пара отпраздновала на минувших выходных, говорится в сообщении.

"Я помню, как впервые его увидела. Я сразу поняла его тревогу, сомнения и беспокойство. Мы обращались друг к другу на вы. Я ставила ему капельницы, помню, я тогда подумала "Надеюсь, с ним все будет хорошо", — приводит слова новобрачной газета.

В прошлом году в канун праздника 8 Марта, который широко отмечается на Апеннинах, 52-летний итальянец решил подарить своей 44-летней подруге не традиционный букет мимозы, а собственную почку. Одной из пациенток туринского госпиталя, страдавшей серьезным генетическим заболеванием, поликистозом почек, требовалась неотложная пересадка. Врачи начали поиск донора, однако вскоре выяснилось, что отдать свою почку любимой готов ее друг. Медики провели необходимые анализы и дали добро на трансплантацию. Операция прошла успешно.