"Оппозиционный блок" пожаловался в G7 и ЕС на Порошенко

КИЕВ, 31 янв — РИА Новости. Депутаты украинской партии "Оппозиционный блок" направили письма послам стран "Большой семерки" и посольству ЕС на Украине, в которых рассказали о непаритетном представлении политических сил в новом составе Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Президент Украины Петр Порошенко ранее подал на рассмотрение Рады представление о назначении нового состава ЦИК. Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что президент не включил кандидата от ее партии в новый состав ЦИК. Порошенко также не включил кандидатов от фракции "Оппозиционный блок", что, по мнению партии, является недемократичным.

"Игнорирование президентом Украины кандидатур от нашей политической силы не соответствует установленному в демократическом мире принципу обеспечения объективности и беспристрастности избирательного процесса… Назначение в состав ЦИК двух представителей от "Оппозиционного блока"- является законным требованием относительно обеспечения права оппозиции для контроля над избирательным процессом", — приводит фрагмент письма пресс-служба партии.

Там заявили, что Порошенко прямо нарушает права оппозиционной политической силы.

У 13 из 15 членов ЦИК 1 июня 2014 года истек срок полномочий, однако они продолжают выполнять свои обязанности. По закону, в состав ЦИК Украины входят 15 членов, срок полномочий которых составляет 7 лет. Члены комиссии назначаются и увольняются Верховной радой по представлению президента. При этом глава государства при назначении членов комиссии должен учитывать предложения депутатских фракций и групп, которые имеют представительство в парламенте.

Очередные парламентские и президентские выборы пройдут на Украине в 2019 году.