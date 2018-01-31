"Оппозиционный блок" пожаловался в G7 и ЕС на Порошенко

КИЕВ, 31 янв — РИА Новости. Депутаты украинской партии "Оппозиционный блок" направили письма послам стран "Большой семерки" и посольству ЕС на Украине, в которых рассказали о непаритетном представлении политических сил в новом составе Центральной избирательной комиссии (ЦИК).
Президент Украины Петр Порошенко ранее подал на рассмотрение Рады представление о назначении нового состава ЦИК. Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что президент не включил кандидата от ее партии в новый состав ЦИК. Порошенко также не включил кандидатов от фракции "Оппозиционный блок", что, по мнению партии, является недемократичным.
"Игнорирование президентом Украины кандидатур от нашей политической силы не соответствует установленному в демократическом мире принципу обеспечения объективности и беспристрастности избирательного процесса… Назначение в состав ЦИК двух представителей от "Оппозиционного блока"- является законным требованием относительно обеспечения права оппозиции для контроля над избирательным процессом", — приводит фрагмент письма пресс-служба партии.
Там заявили, что Порошенко прямо нарушает права оппозиционной политической силы.
Очередные парламентские и президентские выборы пройдут на Украине в 2019 году.