В США экстренно сел самолет Azur Air, летевший из России на Кубу

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Самолет авиакомпании "Azur Air", летевший из России на Кубу, совершил экстренную посадку в Атлантик-Сити (США, штат Нью-Джерси), сообщило российское консульство в Нью-Йорке в своем Twitter.

По информации Службы таможенного и пограничного контроля США, причиной посадки стала неисправность двигателя.

При этом в компании заявили, что самолет приземлился в Атлантик-Сити из-за перерасхода топлива, а не в результате поломки.

На борту самолета было 294 пассажира и 14 членов экипажа. Сейчас они находятся в зоне ожидания аэропорта.

"На место срочно выехали дипломаты генерального консульства России в Нью-Йорке для оказания россиянам необходимого содействия", — отмечается в сообщении.