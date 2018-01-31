Ручка и кабачковая икра с плесенью: в Латвии наградили лучших учителей

РИГА, 31 янв — РИА Новости. Министерство образования Латвии наградило лучших педагогов грамотой, ручкой и банкой кабачковой икры, сообщает Sputnik Латвия.

На произошедшее отреагировал европарламентарий Андрей Мамыкин.

"Отмечали самых-самых учителей. Тех, кто работает давно. Тех, чьи ученики занимают первые места на республиканских и мировых олимпиадах. И вот каждый самый выдающийся такой учитель получил почетную грамоту, ручку и по банке икры. Кабачковой. Это не опечатка: икра была не черная и не красная, а кабачковая, да", — написал Мамыкин на своей странице в Facebook.

При этом банку икры выдали не всем.

"Другим учителям подарили в прибавок к копеечной ручке банку соленых огурцов или банку маринованной свеклы. Зависит это от величины достижений учителя. И это тоже не шутка", — отметил Мамыкин.

Один из учителей, открыв банку, увидел там плесень.

"Такая вот благодарность гнильем. Теперь, говоря "прогнившее министерство", можно понимать, что это не только в переносном, но и в самом прямом смысле", — добавил Мамыкин.

Европарламентарий добавил, что "на закрытых банкетах центрального аппарата министерства образования в сезон клубника покупается по цене 15 евро за килограмм".

"Именно поэтому, чтобы прикрыть свою тотальную некомпетентность и банальное воровство денег, министру нужно закрытие русских школ и закрытие сельских латышских школ, где школка в деревне является очагом жизни", — заключил Мамыкин и призвал министра образования Карлиса Шадурскиса уйти в отставку.

Подготовленный Министерством образования и науки Латвии проект поправок предусматривает проведение реформы в учебных заведениях нацменьшинств в 2021-2022 учебном году: 80% предметов в 7-9 классах и 100% в 10-12 классах будут преподаваться на латышском языке.

В Латвии проживают 2 миллиона человек, из них около 40% — русскоязычные. В республике один государственный язык — латышский. Русский имеет статус иностранного.

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