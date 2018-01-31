Правозащитников из России выдвинули на Нобелевскую премию мира

МУРМАНСК, 31 янв – РИА Новости. Несколько новых кандидатов, в том числе российские правозащитники, а также экс-сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден выдвинуты на присуждение Нобелевской премии мира в последний день, когда можно подать заявку, сообщает издание dn.no со ссылкой на норвежское телеграфное бюро.
Эйде также выдвинул на премию экс-сотрудника Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдварда Сноудена. Коллеги Эйде по партии также выдвинули на получение престижной премии Европейский суд по правам человека, Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев, а также сирийскую НПО "Белые каски".
Кроме того, представители Партии прогресса заявили о том, что выдвинули на премию мира курдские военизированные формирования "пешмерга".
Имена обладателей премии будут объявлены в октябре 2018 года. Традиционно списки номинантов не публикуются, однако некоторые имена попадают в прессу. Обычно на премию выдвигается несколько сотен человек.