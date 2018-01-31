США надеются, что КНДР не будет проводить военный парад во время Олимпиады

ВАШИНГТОН, 31 янв — РИА Новости. США надеются, что КНДР не будет проводить военный парад 8 февраля, за день до начала Олимпийских игр в Пхенчхане, заявил журналистам на брифинге замгоссекретаря США Стивен Голдстейн.

Девятого февраля в южнокорейском Пхенчхане начнутся зимние Олимпийские игры, соревнования будут проходить до 25 февраля.

"Мы бы предпочитали, чтобы этот парад не проходил 8 февраля. Это наша надежда", — сказал он.

Агентство Ренхап сообщало, что Северная Корея перенесла в этому году празднование годовщины основания Корейской народной армии (КНА) на 8 февраля. Ранее день основания КНА праздновался в стране 25 апреля. Теперь в этот день КНДР будет отмечать день учреждения Корейской народно-революционной армии, которая считается прототипом КНА.