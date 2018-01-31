В ОБСЕ рассказали о готовности Киева к отводу сил у Станицы Луганской

МИНСК, 31 янв – РИА Новости. Разведение сил противоборствующих сторон у Станицы Луганской в Донбассе может произойти 1-2 февраля, сообщил в среду в Минске спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик по итогам заседания контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины.

"С украинской стороны было названо — или завтра, или 2 февраля", — сказал Сайдик журналистам, отвечая на вопрос о перспективах разведения сил у Станицы Луганской и создания там зоны безопасности.

По его словам, "было бы хорошо", если бы это намерение было реализовано.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.