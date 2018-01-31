Председатель КС Молдавии подал в отставку

КИШИНЕВ, 31 янв – РИА Новости. Председатель Конституционного суда Молдавии Тудор Панцыру подал в отставку, сообщили в среду в пресс-службе КС.

Конституционный суд Молдавии в последнее время является своеобразным "арбитром" в противостоянии между президентом республики и парламентским большинством. Президент Игорь Додон блокирует инициативы проевропейских властей, а предложения президента не находят поддержки среди депутатов. За последнее время КС разрешал споры между ветвями власти в пользу проевропейского большинства вопреки мнению президента. В частности, речь идет о назначениях министров и законе, предусматривающем запрет ретрансляции новостных передач российских каналов.

"Конституционный суд информирует об отставке по собственному желанию по личным причинам господина Тудора Панцыру с поста председателя и судьи КС", — отметили в пресс-службе ведомства.

Начиная с 1 февраля 2018 года до избрания нового главы Конституционного суда его полномочия будет исполнять судья КС Аурел Бэиешу.

Панцыру назначили судьей КС в феврале 2013 года, а 12 мая 2017 года его избрали председателем КС с мандатом на три года. В разное время он был депутатом парламента Молдавии, председателем юридической комиссии, послом и постоянным представителем республики при ООН, судьей Конституционного суда.

Согласно информации, представленной на сайте КС, он также был депутатом парламента Румынии с декабря 2008 года по декабрь 2012 года. По данным молдавской прессы, у него есть румынское гражданство. Додон неоднократно подвергал критике тот факт, что у пятерых из шести судей Конституционного суда Молдавии есть гражданство Румынии.