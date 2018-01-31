Грызлов заявил об отсутствии альтернатив "Минску-2"

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Минские соглашения являются единственной международно признанной формулой урегулирования в Донбассе, заявил журналистам постпред РФ в контактной группе по урегулированию ситуации в регионе Борис Грызлов по итогам заседания группы.

"Убежден, что минские соглашения были и остаются единственной международно признанной формулой урегулирования на Донбассе", — заявил Грызлов.

По его словам, контактная группа обсудила действие режима прекращения огня и констатировала уменьшение количества его нарушений на линии соприкосновения, когда стрельбы либо не было вообще, либо инциденты носили единичный характер.

"Это показывает, что при наличии политической воли вопросы с безопасностью могут решаться… Несмотря на относительное затишье в январе, на большей части линии соприкосновения зафиксированы обстрелы со стороны ВСУ, например, обстрел 21 января автобуса в нейтральной зоне под Волновахой, в результате чего погиб мирный житель. При этом виновные в нарушении режима прекращения огня никакой ответственности не понесли", — рассказал Грызлов.

Он подчеркнул, что украинская сторона продолжает блокировать разведение сил в районе Станицы Луганской.