Киев не подтвердил готовность к обмену пленными, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 31 янв — РИА Новости. Представители Киева на заседании рабочей группы по гуманитарным вопросам в Минске не подтвердили готовность к обмену удерживаемыми лицами, заявила РИА Новости представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в гуманитарной подгруппе по Донбассу, руководитель рабочей группы ЛНР по обмену военнопленных Ольга Кобцева.

"Сегодня на повестке дня заседания рабочей группы по гуманитарным вопросам было обсуждение обмена незаконно удерживаемыми лицами. Украинская сторона, в отличие от республик, не подтвердила готовность к проведению обмена", — сказала она.

Кобцева уточнила, что на встрече также обсуждали вопросы восстановления моста на пункте пропуска "Станица Луганская", ремонтные работы по восстановлению электроэнергии в поселке Новоалександровка и прекращение подачи воды с подконтрольного Киеву Попаснянского водозабора.

"К сожалению, консенсуса ни по одному из этих вопросов не достигнуто", — уточнила представитель ЛНР.

Киев и представители самопровозглашенных ДНР и ЛНР 18 января обменялись списками для обмена пленными, Киев надеется на обмен в кратчайшие сроки. Ранее омбудсмен ДНР Дарья Морозова заявила, что очередной этап обмена пленными в Донбассе может состояться в ближайшее время.