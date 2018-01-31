Начальство кота-мышелова британского МИД применило к нему "санкции"

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Сотрудникам МИД Великобритании запретили кормить кота Палмерстона из-за слухов о снижении его эффективности в роли мышелова, сообщает The Telegraph.

Соответствующее уведомление ранее на этой неделе разослали главам департаментов ведомства.

Это первый раз, когда постоянному заместителю госсекретаря сэру Саймону Макдональду пришлось вмешаться в образ жизни главного мышелова министерства и взять под контроль его здоровье и вес.

Большинство сотрудников ведомства не считают, что Палмерсон потолстел, однако высшее руководство настаивает на необходимости точного учета калорий, потребляемых котом.

Главным мышеловом МИДа Палмерстон назначен с апреля 2016 года. В резиденции премьер-министра на Даунинг-стрит обитает его коллега Ларри, назначенный на аналогичную должность в 2011 году. Оба кота попали в ведомства из приюта "Баттерси".