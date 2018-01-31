В МИД сравнили действия Латвии в отношении русского языка с инквизицией

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова во время брифинга по текущим вопросам внешней политики. 31 января 2018

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова во время брифинга по текущим вопросам внешней политики. 31 января 2018

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "языковой инквизицией" запуск в Латвии мобильного приложения, которое позволяет сообщать о нарушении языковых норм, в частности использовании русского языка.

"Я, когда вначале увидела это, я не поверила своим глазам, перепроверила. Вы знаете, действительно, 24 января латвийский центр государственного языка запустил мобильное приложение, при помощи которого любой неравнодуший гражданин этой страны может направить извещение о нарушении языковых норм тем или иным лицом. Примечательно, что функционал этой программы предусматривает обратную связь", — сказала Захарова на брифинге в среду.

"Этот креатив в духе какого-то оруэлловского мироустройства становится каким-то примером репрессивного инструментария по вытеснению из всех сфер жизни государства русского языка. Безусловно, носит ярко выраженный дискриминационный характер. Никаких других аналогий кроме как аналогии с временами инквизиции у меня просто нет. А то, что внедрено в виде такого приложения – это пример языковой инквизиции", — подчеркнула официальный представитель МИД РФ,

По ее словам, Москва рассчитывает, что авторитетные международные организации дадут принципиальную оценку "этой провокационной затее".

В Латвии один государственный язык — латышский. Обслуживание клиентов всех учреждений должно вестись на нем. За нарушения предусмотрены штрафы.