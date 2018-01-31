В МИД сравнили действия Латвии в отношении русского языка с инквизицией

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "языковой инквизицией" запуск в Латвии мобильного приложения, которое позволяет сообщать о нарушении языковых норм, в частности использовании русского языка.
"Этот креатив в духе какого-то оруэлловского мироустройства становится каким-то примером репрессивного инструментария по вытеснению из всех сфер жизни государства русского языка. Безусловно, носит ярко выраженный дискриминационный характер. Никаких других аналогий кроме как аналогии с временами инквизиции у меня просто нет. А то, что внедрено в виде такого приложения – это пример языковой инквизиции", — подчеркнула официальный представитель МИД РФ,
В Латвии один государственный язык — латышский. Обслуживание клиентов всех учреждений должно вестись на нем. За нарушения предусмотрены штрафы.