Назначена дата новой встречи контактной группы по Донбассу в Минске

ДОНЕЦК, 31 янв — РИА Новости. Очередной раунд переговоров контактной группы по Донбассу состоится в Минске 14 февраля, сообщила Виктория Талакина — пресс-секретарь полпреда самопровозглашенной ДНР в контактной группе Дениса Пушилина.
46.5%Нет, разрешить конфликт между Донбассом и Киевом невозможно в принципе
49.7%Диалог возможен лишь после смены власти на Украине
3.8%Донбасс добровольно вернется, если Киев прекратит боевые действия
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 9,6 тысячи человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.