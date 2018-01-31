Назначена дата новой встречи контактной группы по Донбассу в Минске

Переговоры о мире на Украине в 2018 году (15)

ДОНЕЦК, 31 янв — РИА Новости. Очередной раунд переговоров контактной группы по Донбассу состоится в Минске 14 февраля, сообщила Виктория Талакина — пресс-секретарь полпреда самопровозглашенной ДНР в контактной группе Дениса Пушилина.

Верите ли вы в то, что Донбасс вновь станет полноценной частью Украины? Нет, разрешить конфликт между Донбассом и Киевом невозможно в принципе

Диалог возможен лишь после смены власти на Украине

Донбасс добровольно вернется, если Киев прекратит боевые действия Результаты 46.5% Нет, разрешить конфликт между Донбассом и Киевом невозможно в принципе

49.7% Диалог возможен лишь после смены власти на Украине

3.8% Донбасс добровольно вернется, если Киев прекратит боевые действия Все опросы Голосовать

"Заседание контактной группы подошло к концу. Следующая встреча переговорщиков запланирована на 14 февраля", — написала на своей странице в Facebook Талакина.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 9,6 тысячи человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.