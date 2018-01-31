В Иране назвали слова главы ЦРУ вмешательством во внутренние дела страны

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Представитель МИД Ирана Бахрам Касеми назвал заявления директора ЦРУ Майка Помпео примером вмешательства во внутренние дела других стран, сообщает агентство Fars.

Ранее глава ЦРУ Майк Помпео в интервью британским СМИ заявил, что американские власти намерены давать отпор Ирану "везде, где это возможно", а также выразил недовольство тем, что республика оказывает поддержку президенту Сирии Башару Ассаду. Кроме того, Помпео снова обвинил иранские власти в поставке ракет повстанцам в Йемене и подчеркнул, что любые "атаки" на западные интересы со стороны Ирана встретят равнозначный ответ.

"Необоснованные заявления Помпео — это хороший пример вмешательства США и незаконной политики", — цитирует агентство Касеми.

Представитель иранского МИД подчеркнул, что его страна уважает суверенитет других государств и соблюдает принцип невмешательства в их внутренние дела. При этом, по его словам, многие нации на Ближнем Востоке расценивают США как "агрессора" и возражают против присутствия страны в регионе.