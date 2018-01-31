В Иране назвали слова главы ЦРУ вмешательством во внутренние дела страны

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Представитель МИД Ирана Бахрам Касеми назвал заявления директора ЦРУ Майка Помпео примером вмешательства во внутренние дела других стран, сообщает агентство Fars.
"Необоснованные заявления Помпео — это хороший пример вмешательства США и незаконной политики", — цитирует агентство Касеми.
Представитель иранского МИД подчеркнул, что его страна уважает суверенитет других государств и соблюдает принцип невмешательства в их внутренние дела. При этом, по его словам, многие нации на Ближнем Востоке расценивают США как "агрессора" и возражают против присутствия страны в регионе.