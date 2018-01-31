В Литве утвердили документы для демаркации границы с Россией

ВИЛЬНЮС, 31 янв — РИА Новости. Кабинет министров Литвы на заседании в среду утвердил пакет документов по демаркации границы с Россией, ставший последним этапом демаркации литовской госграницы.

В декабре прошлого года посол по особым поручениям МИД Литвы Гинтаутас Васюлис и посол МИД России Алексей Обухов подписали документы о демаркации общей литовско-российской государственной границы. После утверждения подписанных документов в обеих странах и вступления их в силу, будет полностью завершен процесс демаркации всей государственной границы Литвы.

"Граница с Российской Федерацией не только установлена, но и размечена. Российские и литовские эксперты успешно работали в этом направлении 11 лет", — сказал на заседании кабинета министров глава МИД Литвы Линас Линкявичюс.

Основной этап демаркации границы Литвы и РФ завершился в декабре 2015 года установлением последнего пограничного знака возле пункта пропуска Кибартай-Чернышевское (Калининградская область РФ).

По данным МИД Литвы, совместная литовско-российская демаркационная комиссия была сформирована в 2006 году. С начала работы комиссии состоялось в общей сложности 43 заседания. За годы работы комиссии в общей сложности было установлено 559 пограничных знаков.