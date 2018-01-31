В Финляндии вынесли приговоры россиянам по делу о контрабанде мигрантов

ХЕЛЬСИНКИ, 31 янв — РИА Новости. Россияне, обвиняемые в организации незаконной перевозки мигрантов в Финляндию через Сайменский канал, приговорены к различным срокам тюремного заключения, сообщили РИА Новости в посольстве России в Финляндии.

Пограничная охрана Финляндии ранее сообщала о конфискации 14-метровой яхты с русским названием и под российским флагом, зарегистрированной также в России, прибывшей в город Лаппеенранта 6 июня 2017 года, во время осмотра которой были обнаружены 17 иностранцев, скрывающихся внутри.

Как выяснилось позднее, по подозрению в организации нелегальный миграции была задержана российская семья, входившая, по данным финских властей, в состав международной преступной группировки. В ходе расследования выяснилось, что в 2016-2017 годах контрабандисты перевезли в Финляндию в общей сложности более 70 человек, преимущественно из стран Африки и Ближнего Востока. Как подозревают пограничники Финляндии, людей нелегально переправляли на российской яхте по Сайменскому каналу (между озером Сайма в Финляндии и Балтийским морем).

"Отец семьи получил пять лет тюрьмы, его дочь — три с половиной года заключения, а несовершеннолетний сын два года условно", — рассказал РИА Новости заведующий консульским отделом посольства России в Финляндии Александр Зеленов, со ссылкой на решение окружного суда Южной Карелии (Финляндия).

Российская семья получила от своей незаконной деятельности порядка 125 тысяч долларов дохода, которые суд обязал возместить финскому государству, рассказал консул со ссылкой на решение суда. Как сообщил Зеленов, с этой целью у россиян было конфисковано использовавшееся для перевозки мигрантов судно.

"Отец и дочь будут отбывать наказание в Финляндии, а несовершеннолетний сын при участии дипломатов РФ готовится к отправке в Россию, в Санкт-Петербург, где у него находится мать, решаются формальности. Планов обжаловать приговор нет", — рассказал Зеленов.

Как ранее сообщили РИА Новости в посольстве России в Финляндии, все задержанные, кроме 16-летнего гражданина России, от контактов с российскими консульскими сотрудниками отказались.