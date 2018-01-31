Захарова сравнила британского министра обороны с Джеймсом Бондом

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Заявления министра обороны Великобритании о том, что Россия якобы готова атаковать объекты британской инфраструктуры абсурдны и затрудняют нормализацию отношений между двумя странами, заявила на брифинге официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

На днях глава британского военного ведомства Гэвин Уильямсон выступил в газете Daily Telegraph с заявлением о "русской угрозе". По его мнению, план Москвы заключается в том, чтобы повредить британскую экономику, разрушить инфраструктуру, что приведет "к тысячам и тысячам смертей" и создаст хаос. По данным других СМИ, из-за заявлений министра сотрудники британской разведки "пришли в ярость", поскольку тут мог использовать засекреченную информацию.

"Такое впечатление, что в этот момент, когда министр обороны Великобритании делал эти заявления, он внутренне считал, что снимается в новой серии про Джеймса Бонда", — сказала Захарова.

Она добавила, что слова Уильямсона вызывали недоумение в самой Великобритании. "Честно говоря, такие заявления — это полный дилетантизм. И именно в нем обвинили главу Минобороны собственные спецслужбы, которые порекомендовали ему не заниматься спекуляциями и не сеять панику. Очевидно, что подобные заявления просто абсурдны. Они просто усложняют и осложняют перспективу выправления двухсторонних отношений и совместной работы над реальными вызовами современности", — подчеркнула представитель МИД.