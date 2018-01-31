"Второй человек в Пентагоне" рассказал, каким был бы конфликт США с Россией

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Заместитель председателя Объединенного комитета начальников штабов генерал ВВС США, "второй человек в Пентагоне" Пол Сельва рассказал, какими могут быть конфликты США с Россией и Китаем, пишет Defense News.

"Это две уникальные схватки, с которыми мы должны иметь дело, некоторые элементы пересекаются, но они неодинаковы", — заявил он на мероприятии, организованном Defense Writers Group.

По его словам, с Китаем это было бы в первую очередь противостояние на море и в воздухе, армия и морская пехота играли бы второстепенную роль. В конфликте с Россией в основном были бы задействованы ВВС и армия, хотя "морской компонент" тоже играл бы важную роль, потому что "вы не можете попасть в Россию, <…> не переплыв Северную Атлантику".

Сельва подчеркнул, что в соответствии с разрабатываемой Национальной оборонной стратегией Пентагона Россия считается "глобальной" угрозой. По его словам, это намеренное отступление от идеи о том, что Россия является исключительно европейской проблемой.

Он также рассказал о других вызовах, с которыми США могут столкнуться. С КНДР все гораздо проще, потому что почти все военное оборудование Пхеньян закупает в России и Китае, так что стратегия по отношению к этим двум странам включает в себя и Северную Корею.

Сложнее обстоят дела с Ираном, подчеркнул Сельва: география этой страны настолько отличается от того, с чем США привыкли иметь дело, что Пентагону, вероятно, придется продумывать отдельный вариант действий.

Сельва отметил, что Пентагон разрабатывает "глобальный план" для России и Китая, однако выяснение того, какой сценарий окажется наиболее вероятным, а также распределение инвестиций на основании этой информации — серьезный вызов для американского военного ведомства. Все это будет учтено в новой Национальной оборонной стратегии, которую Пентагон собирается разработать до конца года.