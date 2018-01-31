Суд в Турции освободил главу местного филиала Amnesty International

АНКАРА, 31 янв — РИА Новости. Турецкий суд принял решение освободить под подписку о невыезде до окончания процесса главу местного филиала правозащитной организации Amnesty International Танера Кылыча, сообщает в среду агентство Anadolu.

Кылыча арестовали в Измире в начале июня прошлого года по подозрению в причастности к попытке военного переворота в июле 2016 года.

Одиннадцать правозащитников, в числе которых директор Amnesty International в Турции Идиль Эсер, были задержаны в июле в районе Стамбула во время правозащитной конференции в одном из отелей на острове Бююкада. Amnesty International потребовала освободить их, но президент Турции Тайип Эрдоган обвинил правозащитную организацию в подготовке новой попытки переворота в стране, сославшись на данные разведки. Эсер и семеро ее коллег, в числе которых гражданин Германии Петер Штойдтнер, были арестованы. В октябре суд Стамбула принял решение об освобождении восьмерых активистов Amnesty International под подписку о невыезде до окончания судебного процесса.