Посол рассказал, к чему приведет прекращение поставок нефти в КНДР

МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. Прекращение поставок нефти и нефтепродуктов в КНДР будет означать полную блокаду, которую Пхеньян воспримет как объявление войны, заявил в интервью РИА Новости посол России в КНДР Александр Мацегора.

"Если будут прекращены поставки нефти и нефтепродуктов, это будет означать полную блокаду КНДР", — сказал он.

По словам посла России, "официальные представители Пхеньяна неоднократно заявляли, что блокада будет воспринята КНДР как объявление войны со всеми вытекающими последствиями".

Согласно квотам, установленным последней резолюцией Совбеза, в КНДР может поставляться в год около 540 тысяч тонн сырой нефти по нефтепроводу из Китая и чуть больше 60 тысяч тонн нефтепродуктов из России, Китая и других стран.

КНДР в 2017 году осуществила ряд ракетных запусков и шестое по счету ядерное испытание. СБ ООН трижды усиливал санкции против Пхеньяна в ответ на дальнейшее развитие ракетной и ядерной программ КНДР.

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