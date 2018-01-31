У РФ есть данные, какими ракетами располагает КНДР, заявил посол в Пхеньяне

МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. У Москвы есть данные, какими ракетами располагает КНДР, заявил в интервью РИА Новости российский посол в Пхеньяне Александр Мацегора.

"У нас, естественно, эти данные есть, мы ситуацию скрупулезно отслеживаем", — сказал он.

По словам высокопоставленного дипломата, Россия представляет, "каков уровень техники и технологии у военно-промышленного комплекса КНДР, что они имеют и что они могут".

"Можно констатировать, что северокорейцы смогли за последний год добиться серьезного продвижения в своей ракетной программе", — отметил он.

По словам дипломата, "наши специалисты говорят, что если первые модели северокорейских ракет были похожи на то, что было у других стран, то последние образцы, которые КНДР показывает на парадах,- это, скорее всего, их собственные разработки".

"Эксперты даже по внешнему виду могут это определить", — сказал Мацегора.

КНДР в 2017 году осуществила ряд ракетных запусков и шестое по счету ядерное испытание. СБ ООН трижды усиливал санкции против Пхеньяна в ответ на дальнейшее развитие ракетной и ядерной программ КНДР.

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