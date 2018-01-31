КНДР остро не хватает бензина и дизельного топлива, заявил российский посол

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. КНДР остро не хватает бензина и дизельного топлива, заявил в интервью РИА Новости российский посол в Пхеньяне Александр Мацегора.
"Согласно квотам, установленным последней резолюцией Совбеза, в КНДР может поставляться в год около 540 тысяч тонн сырой нефти по нефтепроводу из Китая и чуть больше 60 тысяч тонн нефтепродуктов из России, Китая и других стран. Шестьдесят тысяч тонн нефтепродуктов в год для страны с населением в 25 миллионов человек – это капля, снижать дальше некуда", — отметил дипломат.
Мацегора подчеркнул, что прекращение поставок нефтепродуктов будет означать полную блокаду, которую Пхеньян воспримет как объявление войны.
Санкции против Пхеньяна
Резолюция, в частности, предусматривает запрет на импорт из КНДР железа, железной руды, свинца, угля и морепродуктов, замораживание счетов Банка внешней торговли страны и ограничение поставок нефти.