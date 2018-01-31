КНДР остро не хватает бензина и дизельного топлива, заявил российский посол

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. КНДР остро не хватает бензина и дизельного топлива, заявил в интервью РИА Новости российский посол в Пхеньяне Александр Мацегора.

По его словам, подобная ситуация ведет к серьезным проблемам, в том числе гуманитарным.

"Согласно квотам, установленным последней резолюцией Совбеза, в КНДР может поставляться в год около 540 тысяч тонн сырой нефти по нефтепроводу из Китая и чуть больше 60 тысяч тонн нефтепродуктов из России, Китая и других стран. Шестьдесят тысяч тонн нефтепродуктов в год для страны с населением в 25 миллионов человек – это капля, снижать дальше некуда", — отметил дипломат.

Мацегора подчеркнул, что прекращение поставок нефтепродуктов будет означать полную блокаду, которую Пхеньян воспримет как объявление войны.

Санкции против Пхеньяна

В августе прошлого года, после очередных ракетных испытаний Северной Кореи, Совет Безопасности ООН принял резолюцию номер 2371, расширяющую ограничительные меры против КНДР. Полное их выполнение на треть сократит ежегодные валютные доходы Пхеньяна, составляющие сейчас около трех миллиардов долларов.

Резолюция, в частности, предусматривает запрет на импорт из КНДР железа, железной руды, свинца, угля и морепродуктов, замораживание счетов Банка внешней торговли страны и ограничение поставок нефти.

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