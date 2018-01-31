КНДР не просила РФ посредничать в контактах с США, заявил посол в Пхеньяне

МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. КНДР не обращалась к России с просьбой о посредничестве в контактах с США, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора.

"С такой прямой просьбой они не обращались", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

По словам российского посла, "как такового посредничества мы не предлагали, потому что мы не видим себя в роли простого посредника".

"Мы готовы оказывать содействие в урегулировании ситуации с точки зрения выработки предложений. Можно сказать, что российско-китайский план – это своего рода предложение о посредничестве", — отметил посол РФ в КНДР.

Инициатива РФ и КНР предполагает три этапа: снижение военной напряженности путем отказа КНДР от новых ракетных и ядерных испытаний при одновременном снижении масштабности и интенсивности, а затем и приостановке военных учений США и их союзников в регионе. Затем — запуск прямых переговоров как между Пхеньяном и Вашингтоном, так и между Пхеньяном и Сеулом, и, наконец, запуск многосторонних переговоров по созданию механизма мира и безопасности в Северо-Восточной Азии.

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