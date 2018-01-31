У США и КНДР есть неофициальные каналы связи, заявил посол России

МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. У США и КНДР есть неофициальные каналы связи, но рано или поздно заработают и официальные, заявил в интервью РИА Новости посол России в КНДР Александр Мацегора.

"У них уже сейчас есть каналы, по которым происходит обмен мнениями. Правда, это неофициальные каналы. Но и это хорошо", — сказал он.

По словам российского посла, "рано или поздно начнутся и официальные контакты, они нужны, потому что без урегулирования двусторонних отношений между государствами региона выстроить систему поддержания безопасности в Северо-Восточной Азии невозможно".

КНДР в 2017 году осуществила ряд ракетных запусков и шестое по счету ядерное испытание. СБ ООН трижды усиливал санкции против Пхеньяна в ответ на дальнейшее развитие ракетной и ядерной программ КНДР.

Читайте полный текст интервью >>